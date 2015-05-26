Игрок "Днепра" Федецкий перед финалом ЛЕ: "Абсолютно нет волнения"

Накануне вылета делегации "Днепра" в Варшаву (Польша) на финальный матч Лиги Европы игрок днепропетровской команды Артем Федецкий поделился своими чувствами в предверии решающей еврокубковой игры, сообщает пресс-слжуба ФК "Днепр".

"Абсолютно нет волнения. Хотя финал — это единственный матч, после которого можно поднять над головой кубок, о котором мечтаешь. Надо психологически быть готовыми к игре, а так — подготовка к ней была обычной. Будем готовы морально, все будет хорошо", - отметил Федецкий.

На вопрос является ли предстоящий матч самым важным в карьере, игрок ответил: "Однозначно! И не только для меня, но и для всей команды. Самое главное — не накручивать себя излишне психологически".

А на просьбу оценить «Севилью» — самый ли сильный соперник по сравнению с теми, с кем встречались до этого в Лиге Европы, Артем заявил: "Если она играет в финале, думаю, да. Возможно с ней можно сравнить такие команды как «Олимпиакос», «Наполи», но она, в отличие от них, играет в финале, а значит — сильнее. В финале Лиги Европы играют две лучшие команды турнира".

Комментируя самочуствие тренера команды Мирона Маркевича игрок заметил: "Возможно, немного волнуется, а так — все нормально. Как сказал Женя Селезнев, надо взлететь на восьмое небо! Сделаем все возможное, чтобы были довольны болельщики. Мы играем для всей Украины, поэтому очень хочется победить".

А на вопрос относительно здоровья травмированного Селезнева сказал: "Вчера работал вместе с нами. Думаю, он готов к финалу".

27 мая в Варшаве (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы "Днепр" - "Севилья".

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию решающего матча еврокубка.