Капитан "Днепра" Ротань: "Мы должны быть хладнокровнее в финале"

Если не считать трех лет в Киеве, всю свою карьеру Руслан Ротань провел в рядах "Днепра" и потому как никто другой разбирается в причинах взлета команды в этом сезоне. 33-летний капитан рассказал о сильных сторонах клуба, финале Лиги Европы УЕФА и заслугах Мирона Маркевича в интервью УЕФА.

На вопрос, могли ли бы вы раньше предположить, что "Днепр" заберется так далеко в Лиге Европы, Ротань ответил: "Конечно, никто подобного не ожидал. Команда была настроена, горела желанием, но изначально подобное достижение могло показаться чем-то фантастическим. Однако потихонечку сказка начала превращаться в быль. С каждой игрой мы прибавляли, становились увереннее. И вот мы в финале еврокубка. Наверное, позже мы это осознаем. Пока же нас просто одолевают очень приятные эмоции".

Рассуждая о том, насколько большой вклад внес в успех команды тренер Мирон Маркевич, капитан команды заявил: "Этот вклад огромен. Приняв "Днепр", он говорил, что у нас хорошая, сыгранная команда, однако ей нужно прибавить в некоторых компонентах. Он подчеркивал, что мы должны быть более уверены в себе, и оказался прав. Благодаря тренеру в этом плане мы стали намного сильнее".

Касательно подхода к финальному матчу против действующего победителя Лиги Европы, Бойко заметил: "Не будем кривить душой, наверное, подход будет чем-то отличаться. Все-таки это финал. Напряжение будет очень большим. Все понимают, что одним только матчем мы можем обернуть мечты в реальность. Да, цель рядом, но мы должны быть хладнокровнее и попытаться двигаться к этой игре в обычном режиме".

27 мая в Варшаве (Польша) состоится финальный матч Лиги Европы "Днепр" - "Севилья".

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию решающего матча еврокубка.