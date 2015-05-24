Сборная Украины по регби выиграла у Нидерландов в матче Кубка европейских наций

В Одессе завершился матч Кубка европейских наций по регби, в котором сборная Украины принимала команду Нидерландов и обыграла соперника со счетом 18:10, сообщает официальный сайт Европейского союза регби.

После первого тайма украинцы проигрывали в счете 0:3, а по ходу второй половины игры - 3:10. Но, затем команда переломила ход игры и полностью владела преимуществом. На счету нашей команды 3 удачных попытки и 1 дроп-гол.

Таким образом, украинцы одержали 3 победы в 5 матчах розыгрыша КЕН 2014-16 (2 поражения). После 1-го круга соревнований с участием 6 команд, украинцы делят 2-3 места со сборной Молдовы - по 12 баллов. Лидирует команда Бельгии - 20 баллов.

Сборная Украины выступает в Дивизионе 1В, втором по значимости в европейском регби.