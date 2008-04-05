Результаты 24 тура Чемпионата Украины по футболу

В чемпионате Украины по футболу в разгаре 24 тур. Он начался в пятницу: команда Александра Заварова сыграла на выезде вничью с Таврией 1:1. У хозяев отличился Гоменюк (59), у канониров Селезнев 69). Сегодня были сыграны три встречи. Вот их результаты:

Динамо - Металлург Д 3:3 (Бангура 10, Алиев 49, Милевский 57 – Фернандеш 4, Косырин 42, 59)

Закарпатье – Карпаты 1:2 (Козориз 10 – Кирильчик 44, Худобяк 45)

Заря - Кривбасс 1:2 (Луценко 29 (пен.) - Бюлюкбаши 19, Бартулович 62

Завтра состоятся еще 4 поединка. Шахтер попытается воспользоваться "подарком" своих земляков, отобравших у Динамо два очка. Победа над одесситами позволит им возглавить таблицу. Днепру предстоит битва в Харькове с Металлистом, запорожский Металлург померяется силами с Ворсклой, а Нефтяник сразится с ФК Харьков.