Российский комментатор во второй раз за день раскритиковал успех "Днепра" и оскорбил болельщиков клуба

Известный российский телекомментатор Георгий Черданцев во второй раз за день прокомментировал победу украинского "Днепра" и выход в финал Лиги Европы, заодно успев попутно оскорбить болельщиков клуба из Днепропетровска, назвав их "упырями".

В своем Twitter Черданцев написал: "Поскольку набежало упырей целое стадо, еще раз повторю: выход в финал команды вроде Днепра говорит о невысоком уровне Лиги Европы. Это факт. Да вы поймите - ничего не имею против Днепра. Молодцы, что вышли в финал! Но это ненормально когда такая команда выходит в финал Еврокубка. Это же маньяки какие-то! Изгадили мне все соцсети! Да вынесет вас Севилья, успокойтесь!“.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня телекомментатор опубликовал пост следующего содержания: "Днепр в финале это полная и окончательная дискредитация Лиги Европы. Пора закрывать".