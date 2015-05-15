Луческу: нас ждет тяжелая неделя, нам придется дважды сыграть с «Днепром»

"Хочу поздравить с выходом в финал Лиги Европы «Днепр». Это огромный успех, у «Днепра» отличная команда. Накануне я общался со своими футболистами и говорил им, что нас ждет тяжелая неделя. Нам придется дважды сыграть с «Днепром». Несмотря ни на что, они будут мотивированы", - передает слова Луческу footboom.com.

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Тренер "Шахтера" ожидает сложных матчей с "Днепром", так как "«Днепр» будет стараться доказать, что его успех в Европе не случаен".

Напомним, вчера "Днепр" вышел в финал Лиги Европы. Матч с "Наполи" завершился победой днепропетровцев со счетом 1:0.