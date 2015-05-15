"Днепр" будет хозяином финала Лиги Европы

Это было решено при жеребьевке полуфинальных поединков, сообщает Террикон.

Напомним, матч состоится в Варшаве на Национальном стадионе, который вмещает 56 070 зрителей. На этом стадионе свои матчи проводит сборная Польши. На нем состоялось пять матчей Евро-2012.

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Напомним, соперником "Днепра" в финале будет испанская "Севилья".

Напомним, вчера "Днепр" вышел в финал Лиги Европы. Матч с "Наполи" завершился победой днепропетровцев со счетом 1:0.