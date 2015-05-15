Днепр обошел сразу четыре клуба в клубном рейтинге УЕФА

После победы над Наполи днепряне обошли итальянские Лацио и Фиорентину, турецкий Галатасарай и португальскую Брагу, сообщает champion.com.ua.

Кроме того, Днепр не позволил Наполи опередить донецкий Шахтер.

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Клубный рейтинг УЕФА

По состоянию на 15 мая 2015 года

1. Реал (Испания) - 32.9284; 171.885

2. Барселона (Испания) - 35.9284; 162.885

3. Бавария (Германия) - 31.1714; 154.883

4. Челси (Англия) - 23.7142; 142.078

5. Атлетико (Испания) - 25.9284; 120.885

6. Бенфика (Португалия) - 9.8166; 118.276

7. Шальке-04 (Германия) - 20.1714; 111.883

8. Порту (Португалия) - 26.8166; 111.276

9. Арсенал (Англия) - 22.7142; 110.078

10. Манчестер Юнайтед (Англия) - 2.7142; 103.078

11. ПСЖ (Франция) - 23.1832; 100.483

12. Валенсия (Испания) - 3.9284; 99.885

13. Боруссия (Дортмунд, Германия) - 21.1714; 99.883

14. Ювентус (Италия) - 32.8000; 95.102

15. Зенит (Россия) - 18.9332; 90.099

16. Байер (Германия) - 21.1714; 87.883

17. Манчестер Сити (Англия) - 17.7142; 87.078

18. Шахтер (Украина) - 19.0000; 86.033

19. Базель (Швейцария) - 16.3800; 84.875

20. Наполи (Италия) - 25.8000; 84.102

...27. Динамо (Украина) - 18.0000; 65.033

...36. Днепр (Украина) - 21.0000; 52.033

...43. Металлист (Украина) - 4.0000; 47.033

...106. Черноморец (Украина) - 3.0000; 18.033

...143. Карпаты (Украина) - 2.0000; 12.533

...155. Металлург (Донецк, Украина) - 2.0000; 11.033

Ворскла (Украина) - 2.0000; 11.033

...158. Заря (Луганск) - 3.5000; 10.533

Таврия (Украина) - 2.0000; 10.533

...168. Арсенал (Киев, Украина) - 2.0000; 10.033

Напомним, вчера в полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0.