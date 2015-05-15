Днепр обошел сразу четыре клуба в клубном рейтинге УЕФА
Сразу четыре клуба остались позади Днепра в обновленном клубном рейтинге УЕФА.
После победы над Наполи днепряне обошли итальянские Лацио и Фиорентину, турецкий Галатасарай и португальскую Брагу, сообщает champion.com.ua.
Кроме того, Днепр не позволил Наполи опередить донецкий Шахтер.
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Клубный рейтинг УЕФА
По состоянию на 15 мая 2015 года
1. Реал (Испания) - 32.9284; 171.885
2. Барселона (Испания) - 35.9284; 162.885
3. Бавария (Германия) - 31.1714; 154.883
4. Челси (Англия) - 23.7142; 142.078
5. Атлетико (Испания) - 25.9284; 120.885
6. Бенфика (Португалия) - 9.8166; 118.276
7. Шальке-04 (Германия) - 20.1714; 111.883
8. Порту (Португалия) - 26.8166; 111.276
9. Арсенал (Англия) - 22.7142; 110.078
10. Манчестер Юнайтед (Англия) - 2.7142; 103.078
11. ПСЖ (Франция) - 23.1832; 100.483
12. Валенсия (Испания) - 3.9284; 99.885
13. Боруссия (Дортмунд, Германия) - 21.1714; 99.883
14. Ювентус (Италия) - 32.8000; 95.102
15. Зенит (Россия) - 18.9332; 90.099
16. Байер (Германия) - 21.1714; 87.883
17. Манчестер Сити (Англия) - 17.7142; 87.078
18. Шахтер (Украина) - 19.0000; 86.033
19. Базель (Швейцария) - 16.3800; 84.875
20. Наполи (Италия) - 25.8000; 84.102
...27. Динамо (Украина) - 18.0000; 65.033
...36. Днепр (Украина) - 21.0000; 52.033
...43. Металлист (Украина) - 4.0000; 47.033
...106. Черноморец (Украина) - 3.0000; 18.033
...143. Карпаты (Украина) - 2.0000; 12.533
...155. Металлург (Донецк, Украина) - 2.0000; 11.033
Ворскла (Украина) - 2.0000; 11.033
...158. Заря (Луганск) - 3.5000; 10.533
Таврия (Украина) - 2.0000; 10.533
...168. Арсенал (Киев, Украина) - 2.0000; 10.033
Напомним, вчера в полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА днепропетровский "Днепр" принимал итальянский "Наполи" и выиграл со счетом 1:0.