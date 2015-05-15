Защитник "Днепра" Федецкий ждет информацию о завершении карьеры форвардом "Наполи" Игуаином

В интервью телеканалу "2+2" Федецкий отметил: "Завтра жду официальную информацию, что Игуаин завершил карьеру. Он же обещал, что завершит карьеру, если Наполи не выйдет в финал. Жду. Думал, что Днепр – это не команда. Мы команда еще та и показали это".

Кроме того, игрок поделился эмоциями после матча: "Пока не верю в то, что команда в финале еврокубка. Это мечта. Мы долго к этому шли. Лично я шел к этому лет 17. Мечтал о Кубке Украины, а здесь европейский кубок…Тяжело передать словами, ведь мы сейчас все на эмоциях. Горд за команду, за город, за всю Украину и наш народ. Этот финал для нашей Украины и наших бойцов, которые защищают нас. Слава нашим героям! Я счастлив".

Как сообщал УНИАН, "Днепр" выиграл у итальянского "Наполи" со счетом 1:0 и вышел в финал Лиги Европы.