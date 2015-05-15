Игрок "Днепра" Федорчук: "Не знаю, что говорить - просто хочется прыгать и кричать"

О своих эмоциях он рассказ телеканалу 2+2.

"Столько эмоций сейчас и столько мыслей в голове, поэтому даже не знаю, что говорить. Просто хочется прыгать и кричать. Это история для Днепра. Уже хочется в финал", - отметил Федорчук.

На вопрос, как удалось вырвать победу явному аутсайдеру "Днепру" над "Наполи" он отметил: "Мы на это не обращали внимание. Знали, что это шанс для нас после 1:1 в Неаполе, поэтому должны были лучше сыграть дома. Что касается того, что нас называли аутсайдерами — это уже не наши проблемы. Главное настроиться и выходить играть. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас в такую погоду. Мы показали результат, отблагодарив их своей игрой и выходом в финал".

А на вопрос, чем удивил "Наполи", полузащитник лаконично отметил: "Дома они лучше играют".

Как сообщал УНИАН, "Днепр" выиграл у "Наполи" - 1:0 - и вышел в финал Лиги Европы.