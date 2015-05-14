Ольга Котовская и Сергей Лебедь признаны лучшими легкоатлетами апреля в Украине

Голосование по определению лучших спортсменов месяца проводила Федерация легкой атлетики Украины.

У женщин считанное количество голосов разделили Ольгу Котовскую и Татьяну Вернигор. В итоге, лучшей атлеткой апреля была признана Котовская, которая в прошлом месяце стала второй на марафоне IAAF Silver Label Road Race в Ганновере (Германия) – 2:29.13, и на чемпионате Украины по бегу на 10000 метров - 34.12,75.

А вот у мужчин уверенную победу одержал Сергей Лебедь, который занял 10-е место на марафоне IAAF Gold Label Road Race в Лондоне (Великобритания) – 2:10.21.

ФЛАУ определяет лучших спортсменов страны ежемесячно. Опрос проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в соцсети). Голоса каждой из групп при подведении итогов считаются как треть всех голосов.