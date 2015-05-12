Лига чемпионов, 1/2 финала, "Бавария" - "Барселона": видео онлайн-трансляция

Это будет ответная игра 1/2 финала соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом матче, состоявшемся 6 мая в Барселоне, хозяева поля имели заметное игровое и территориальное преимущество, но долго не могли воплотить его в результат. Тем не менее, в концовке игры дубль Лионеля Месси и гол Неймара позволили испанской команде выиграть со счетом 3:0.

Тем не менее, "Бавария" решительно настроена на борьбу за путевку в финал. "Надежда будет с нами до финального свистка, - заявил форвард "Баварии" Томас Мюллер на пресс-конференции накануне ответной игры с "Барселоной". - Я очень эмоционален на поле, но сейчас контролирую свои эмоции. Я не в пал ни в эйфорию, ни в уныние. У нас остается шанс [на выход в финал]. Мы - "Бавария". Мы уже были в схожей ситуации перед ответной игрой с "Порту" [когда мюнхенцы отыграли поражение со счетом 1:3 в Португалии, разгромив соперника с результатом 6:1 в Мюнхене]. Сделаем все возможное. В футболе может случиться что угодно. Я верю в нас".

В свою очередь, защитник "Баварии" Рафинья отмечает: "На протяжении 77 минут первого матча мы превосходно играли. Команда здорово оборонялась. Играть на "Камп Ноу" по-другому практически невозможно. В концовке мы допустили ряд ошибок и заплатили за них. Теперь постараемся забить три-четыре мяча. Думаю, мы можем добиться дополнительного времени".

В противовес сопернику, главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отмечает: "Прежде всего, мы хотим установить контроль над мячом и создавать опасные моменты, но то же самое можно сказать и про "Баварию". Нам нужно найти верный баланс между атакой и обороной. Если мы будем только защищаться, то никак не сможем забить. Чрезмерной уверенности тут не может быть, поскольку нужно с уважением относиться к сопернику. Очень важно, чтобы наши ребята были спокойны. Знаем, как сильна "Бавария", и попытаемся не дать ей создать много голевых моментов. Конечно, на стороне мюнхенцев будет поддержка болельщиков, так что мы попытаемся как можно чаще угрожать их воротам. Будет очень здорово, если удастся открыть счет. Однако у "Баварии" мощное нападение, и в Барселоне у нас были проблемы. В общем, главное - выйти в финал".

Согласно регламенту соревнований, для выхода в следующий раунд "Баварии" в ответном матче дома необходимо будет выигрывать с более крупным счетом - 4:0, 5:1 и т.д. В свою очередь, "Барселону" устроит даже поражение с разницей в три мяча (1:4, 2:5 и т.д.), так как команда выйдет в следующий круг за счет голов, забитых на чужом поле. В случае повторения счета первого матча - 3:0 в пользу хозяев, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

На котировках букмекерских контор шансы команд оцениваются практически одинаково с мизерным преимуществом "Барселоны". На победу "Баварии" можно поставить с коэффициентом 2,58 к 1, ничью - 3,59 к 1, а победу "Барселоны" - 2,54 к 1. А шансов на выход в финал у "Баварии", по мнению букмекеров, практически нет. На проход "Барселоны" ставки принимаются с мизерным коэффициентом 1,01 к 1, в то время как на проход "Баварии" - 20 к 1.

Матч "Бавария" - "Барселона" начнется в Мюнхене в 21.45 по киевскому времени. УНИАН проведет видео-онлайн-трансляцию игры. ТВ-трансляцию матча проведет телеканал 2+2.

Стартовые составы команд:

Бавария: 1. Нойер, 5. Бенатиа, 17. Боатенг, 13. Рафинья, 21. Лам, 3. Хаби Алонсо, 31. Швайнштайгер, 6. Тьяго Алькантара, 18. Бернат, 25. Мюллер, 9. Левандовски Р.

Запасные: 23. Пепе Рейна, 4. Данте, 8. Мартинес Х., 19. Гётце, 20. Роде, 30. Вайзер, 14. Писарро

Барселона: 1. Тер Штеген, 22. Дани Алвес, 3. Пике, 5. Бускетс, 8. Иньеста, 14. Маскерано, 18. Альба Жорди, 4. Ракитич, 9. Суарес, 10. Месси, 11. Неймар

Запасные: 13. Браво, 15. Бартра, 12. Рафинья, 21. Адриано Коррея, 24. Матье, 6. Хави, 7. Педро