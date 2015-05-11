Теннисистка Свитолина повторила рекорд Украины в рейтинге WTA

Украинка поднялась с 21-го на 19-е место, повторив тем самым лучший результат в истории Украины, которого смогла достичь в 2008 году Алена Бондаренко, сообщает Теннисный портал Украины.

Ранее Свитолина победила в опросе официального сайта WTA на звание Лучшей восходящей звезды месяца - апреля 2015 года. Свитолина с 41 процентов голосов обошла в опросе чешку Каролину Плишкову(31%) и словачку Анну-Каролину Шмидлову (28%). В апреле Свитолина выиграла титул WTA в Марракеше и дошла до полуфинала на турнире WTA в Боготе.

В мае Свитолиной предстоит выступление на супертурнире в Риме (Италия), который пройдет 11-17 мая, и на Открытом чемпионате Франции в Париже. Турнир на кортах "Ролан Гаррос" в этом году пройдет с 25 мая по 7 июня.

В свою очередь, киевлянка Леся Цуренко опустилась на 66-ю позицию, Катерина Козлова поднялась на 102-ю. Катерина Бондаренко занимает на этой неделе 140-е место (-1), а Марина Заневская - 142 (-10). Личные рекорды на этой неделе установили: Ангелина Калинина (203), Елизавета Янчук (290), Валерия Страхова (347) и Ольга Фридман (553). Лучшими украинками в парном рейтинге являются Ольга Савчук (61), Людмила Киченок (63) и Надежда Киченок (70).