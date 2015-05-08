Президент "Наполи" возмущен решением арбитра засчитать гол Селезнева: "это был чистый офсайд"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не скрывал своего возмущения по поводу того, что судейская бригада засчитала гол Евгения Селезнева, забитый его команде.

"Гола не было, это был чистый офсайд. Арбитр не соответствует тому уровню, на котором он должен быть", - сказал он после матча журналистам, сообщает Gazeta.ua.

Не забыл пройтись и по президенту УЕФА Мишелю Платини.

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"Платини некомпетентен, непонятно, чем он там занимается. На таком этапе он должен гарантировать, что никаких казусов не будет. Пусть Платини плохо спит, зная, что очень много во всем мире злых неаполитанцев ", - в гневе сказал Лаурентис.

Напомним, на 80-й минуте матча "Наполи" - "Днепра" Евгений Селезнев забил гол в ворота итальянской команды. Счет в матче, таким образом, стал 1:1.

Видеоповтор показал, что был забит мяч из офсайда.