"Днепр" сыграл вничью с "Наполи" в первом матче полуфинала Лиги Европы

В Неаполе (Италия) завершился матч Лиги Европы УЕФА, где "Наполи" принимал днепропетровский "Днепр" и сыграл вничью - 1:1.

Это был первый из двух полуфинальных матчей этой пары команд.

Хозяева поля имели ощутимое превосходство на протяжении всего матча и в начале второго тайма воплотили его в гол. На 50-й минуте после розыгрыша углового Давид Лопес головой поразил ворота гостей. После этого гости имели еще не один шанс поразить ворота соперника, но удвоить свой перевес так и не смогли. Один только Игуаин не реализовал четыре выхода на ударную позицию - каждый раз его удары отражал ногой вратарь Денис Бойко.

А на 81-й минуте сработала замена тренерского штаба "Днепра". Вышедший на поле Евгений Селезнев первым же касанием отправил мяч в ворота соперника - 1:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом противостояния.

Таким образом, днепропетровцы добились очень хорошего исхода - результативная ничья на выезде - получив шансы на успех по сумме двух игр. В ответном матче "Днепру" достаточно будет сыграть 0:0. "Наполи" же будет необходимо побеждать соперника, либо играть более результативную ничью - 2:2, 3:3 и т.д. В случае повторения результата первого матча, 1:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

В другой паре 1/2 финала испанская "Севилья" разгромила на своем поле итальянскую "Фиорентину" - 3:0. Голы на счету Алекса Видаля (дубль) и Кевина Гамейро.

В ответном матче "фиалок" на своем поле строит победа с разницей в 4 гола и более - 4:0, 5:1 и т.д. Любой другой результат будет в пользу "Севильи". В случае повторения счета первой игры - 3:0 в пользу хозяев поля - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Ответные матчи в обеих парах состоятся 14 мая.