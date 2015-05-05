"Ювентус" выиграл у "Реала" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

В Турине (Италия) завершился матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Ювентус" принимал испанский "Реал" (Мадрид) и выиграл со счетом 2:1.

Это был первый из двух матчей полуфинала.

Игра проходила с небольшим преимуществом хозяев поля, но им этого хватило для того, чтобы дважды вести в счете по ходу противостояния. Уже в дебюте игры, на 8-й минуте, счет открыл Альваро Мората. Его партнер Артуро Видаль из пределов штрафной пробил в дальний угол, вратарь мадридцев Икер Касильяс отбил мяч, но Мората буквально с расстояния в 1 метр добил его в сетку ворот. Впрочем, уже на 26-й минуте главная звезда испанского кулба Криштиану Роналду сравнял результат. После ошибки игроков обороны "Ювентуса", прошла передача Иско в штрафную на Хамеса Родригеса, тот спокойно забросил мяч за спину Джанлуиджи Буффона на набежавшего Роналду, которому осталось только не промахнуться по пустым воротам - 1:1.

Решающий мяч в этой игре был забит на 57-й минуте, когда пенальти реализовал Карлос Тевес. За минуту до этого в контратаке Тевес на огромной скорости ворвался в штрафную Реала, где был сбит Рамосом.

Теперь, в ответном матче, "Ювентусу" будет достаточно ничьей, или минимального поражения в результативном матче (2:3, 3:4) и т.д. "Реал" устроит победа со счетом 1:0 или с разницей в два мяча. При счете 2:1 в пользу хозяев будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Ответная игра в Мадриде состоится 11 мая.