"Шахтер" не смог обыграть "Волынь" в матче УПЛ и пропустил "Днепр" на 2-е место в таблице

20:53, 04 мая 2015
Спорт
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Игра завершилась со счетом 0:0.

"Волынь" сумела отобрать очки у "Шахтера" / fcvolyn.net

В Луцке завершился матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала донецкий "Шахтер" и сумела добыть ничью - 0:0.

Матч проходил с ощутимым игровым и территориальным перевесом гостей, которые не раз имели реальные шансы поразить ворота соперника. Но, в некоторых эпизодах удача отворачивалась от дончан, а несколько раз хозяев в практически безнадежных ситуациях спасал голкипер Богдан Шуст. Наиболее активными у гостей были Александр Гладкий и Фред, которые и не реализовали самые опасные моменты. 

В итоге, горняки потеряли важнейшие два очка и опустились на 3-е место в турнирной таблице УПЛ. Ранее свои матчи выиграли непосредственные конкуренты дончан - киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр".

За 4 тура до конца чемпионата сезона-2014/15 у "Динамо" - 56 очков, "Днепра" - 50, "Шахтера" - 49.

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