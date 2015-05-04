Премьер-лига, 22-й тур, "Динамо" - "Говерла" видео онлайн-трансляция

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" пройдет матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" примет ужгородскую "Говерлу"

В этой игре сойдутся 1-я и 12-я команды турнирной таблицы ПЛ.

В нынешнем сезоне "Динамо" - уверенный лидер украинского футбола. Впрочем, отсутствие голов и, как следствие, побед последних матчах во всех трех соревнованиях – Лиге Европы, Чемпионате и Кубке Украины - определенный сигнал для того, чтобы посмотреть, хватит ли у «Динамо» запаса прочности и сил, мастерства для достойного завершения футбольного года. И «Говерла» является едва ли не идеальным оппонентом для текущего диагностирования состояния киевлян. Ужгородцы к грандам никак не относятся, однако имеют свой стиль и рисунок игры, обнадеживающие результаты в течение последнего месяца, чтобы попытаться навязать неудобный для хозяев футбол.

Более того, никогда раньше закарпатцам в гостях против самого титулованного украинского клуба не везло сыграть даже вничью 7 побед киевлян в 7 матчах. А динамовцы дома этому сопернику в среднем забивают по 3 мяча, не пропустив ни разу в собственные ворота в Киеве за всю историю противостояния. Всего же, в 15 матчах "Динамо" одержало 14 побед при 1 поражении.

Закаратская команда не сможет выйти на поле в сильнейшем составе, так как сразу 6-ым игрокам основного состава, арендованным у «Динамо», запрещено появляться на поле в этом матче. А появление на поле Олега Герасимюка является маловероятно из-за его собственных отношений с руководством клуба.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,06 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 8,94 к 1, а на победу "Говерлы" - 29 к 1.

Матч "Динамо" - "Говерла" транслирует телеканал 2+2.