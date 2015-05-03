Гимнастка Ризадтинова выиграла серебро чемпионата Европы по художественной гимнастике
Украинка заняла 2-е место в упражнении с булавами.
В Минске завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике, где в последний день разыгрывались медали в отдельных упражнениях. В упражнении с булавами второе место заняла украинка Анна Ризатдинова.
Ризатдинова получила от судей оценку 18,400 балла, обогнав белорусок Екатерину Галкину и Мелитину Станюту (по 18,033). Чемпионкой Европы в этом виде программы стала россиянка Яна Кудрявцева - 19,116.
Лидер сборной Украины Ризатдинова участвовала во всех четырех финалах, но попала в призеры в одном виде программы.
Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины завоевала бронзу в командном многоборье, уступив сборным России и Беларуси.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Минске с 1 по 3 мая.