Украинец Лагкути выиграл велогонку «Кубок Москвы»
19:40, 01 мая 2015Спорт
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Украинец Сергей Лагкути из команды Kloss стал победителем международной однодневной велогонки «Кубок Москвы».
racehorizonpark.com
Второе место занял еще один украинец Денис Костюк, сообщает сайт Федерации велоспорта России.
Замкнул первую тройку белорус Сергей Попок.
Лакгути показал результат 3 часа 31 минута 42 секунды, а Костюк отстал от соотечественника всего на 2 секунды.
"Уйти в отрыв на последнем круге мне помог партнер по команде Денис Костюк, большое ему за это спасибо. Мы выложились максимально, чтобы никто не догнал", - отметил Лагкути после финиша.
В гонке "Кубок Москвы" приняли участие 144 спортсмена из Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Сербии, Латвии и России. Они преодолели 160 км в групповой гонке по трассе на Воробьевых горах.
Гонка была посвящена 70-летию Победы.
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