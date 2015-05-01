Украинец Лагкути выиграл велогонку «Кубок Москвы»

Второе место занял еще один украинец Денис Костюк, сообщает сайт Федерации велоспорта России.

Замкнул первую тройку белорус Сергей Попок.

Лакгути показал результат 3 часа 31 минута 42 секунды, а Костюк отстал от соотечественника всего на 2 секунды.

"Уйти в отрыв на последнем круге мне помог партнер по команде Денис Костюк, большое ему за это спасибо. Мы выложились максимально, чтобы никто не догнал", - отметил Лагкути после финиша.

В гонке "Кубок Москвы" приняли участие 144 спортсмена из Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Сербии, Латвии и России. Они преодолели 160 км в групповой гонке по трассе на Воробьевых горах.

Гонка была посвящена 70-летию Победы.