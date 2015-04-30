Сборная Украины по гандболу проиграла Португалии в матче отбора Евро-2016

В Броварах (Киевская обл.) завершился матч 2-го тура отборочного турнира мужского Чемпионата Европы-2016 по гандболу, в котором сборная Украины принимала команду Португалии и проиграла со счетом 26:32.

Гости имели преимущество в счете на протяжении практически всего матча, уже в середине первого тайма ведя с перевесом "+ 6". Правда, затем соперник немного сбавил обороты и первый тайм закончился со счетом 12:17. После перерыва украинцы планомерно давили на соперника и ровно за 6 минут до конца игры свели преимущество гостей к минимуму - 24:26. Но, в течении полутора минут португальцы забили три гола подряд и счет стал 24:29.

В итоге, матч завершился с результатом 26:32 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины оказался Дмитрий Тютюнник, на счету которого 7 голов.

Повторный матч между командами в рамках группового этапа состоится в воскресенье, 3 мая, в Португалии.

В параллельно проходившем матче Группы 5 Россия - Венгрия, который состоялся в подмосковном Чехове, команда Венгрии была сильнее хозяев площадки, обыграв россиян со счетом 27:23.

Таким образом, после очередных матчей, на счету сборной Венгрии 6 очков, у России и Португалии - по 2, Украины - 0. Венгры и портгальцы провели по 3 матча, россияне и украинцы - по 2.

В рамках группового турнира команды проведут матчи в 2 круга - дома и в гостях, всего по 6 игр.

По решению ЕГФ (Европейской гандбольной федерации), матчи Украина - Россия состоятся 10-11 июня на нейтральной площадке в Минске (Беларусь).