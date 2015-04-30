В руководстве ФК "Динамо" заявляют, что "ультрас" не контролирует ни клуб, ни СБУ, ни МВД

Об этом он заявил после первого полуфинала Кубка Украины против донецкого «Олимпика», сообщает Футбол 1.

"Ультрасы, фанаты, болельщики никому еще ничего не диктовали. Они могут высказать свою позицию, но все равно есть органы, которые принимают решения. И все эти решения в любом случае принимаются по согласованию всех сторон. Урок из этой истории должны вынести все: и ФФУ, и Премьер-лига, и клубы. Ситуация действительно плохая. И игру мы начали на три часа позже. Это урок для всех. Могу вам сказать, что когда к нам ночью обратились представители «Олимпика», то с ультрас был разговор до четырех часов утра. Работа с болельщиками ведется, но поймите: их никто не контролирует - ни клуб, ни СБУ, ни МВД. Таковы реалии", - сказал Мохник.

Как сообщал УНИАН, накануне, в день матча 1/2 финала Кубка Украины по футболу "Олимпик" - "Динамо" за три часа до предполагаемого начала матча игра была перенесена с НТК им. Банникова (вмещает около 1,6 тыс. мест) на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского (вмещает около 18 тыс. мест). Начало матча также было смещено с 17.00 на 20.00 Перенос был осуществлен из-за угроз фанатов "Динамо" устроить беспорядки во время игры на стадионе им. Банникова, так как, по их мнению, руководство "Олимпика" проигнорировало интересы рядовых болельщиков, приняв решение проводить матч на стадионе с минимальным количеством зрительских мест.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин, в свою очередь, заявил, что в случае повторения подобных эксцессов, его клуб снимется с розыгрыша Премьер-лиги.

Игра "Олимпик" - "Динамо" завершилась со счетом 0:0.