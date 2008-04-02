Результаты 1/4 Лиги чемпионов УЕФА

Игрок Фенербахче забил и в свои ворота, и в чужие

Завершились сегодняшние два матча одной четвертой финала Лиги чемпионов УЕФА. Арсенал - Ливерпуль 1:1 (Адебайор 22, Куйт 25) Фенербахче - Челси 2:1 (Казим-Ричардс 65, Дейвид 81 - Дейвид 13 автогол). Напомним, что вчера сыграли Рома - Манчестер Юнайтед 0:2 и Шальке - Барселона 0:1. Ответные матчи пройдут, соответственно, 9 и 8 апреля.

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