Чемпионка мира Ризатдинова станет лидером сборной Украины на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Украинская заявка насчитывает 9 спортсменок, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Лидером команды является чемпионка мира-2013, призер прошлогодних чемпионата мира и Европы Анна Ризатдинова. Вместе с ней на турнир заявлены Элеонора Романова, Виктория Мазур и Анастасия Мульмина.

В групповых упражнениях Украину будут представлять Анна Греба, Виктория Фотиева, Анастасия Ставицкая, Кристина Лукина, Мария Мулик.

Чемпионат Европы состоится с 1 по 3 мая в Минске (Беларусь).