Чемпионка мира Ризатдинова станет лидером сборной Украины на чемпионате Европы по художественной гимнастике

11:49, 28 апреля 2015
Спорт
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Тренерский совет Федерации гимнастики Украины определил состав команды для участия в чемпионате Европы-2015.

Ганна Різатдінова змагатиметься за нагороди европейської першості / noc-ukr.org

Украинская заявка насчитывает 9 спортсменок, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Лидером команды является чемпионка мира-2013, призер прошлогодних чемпионата мира и Европы Анна Ризатдинова. Вместе с ней на турнир заявлены Элеонора Романова, Виктория Мазур и Анастасия Мульмина.

В групповых упражнениях Украину будут представлять Анна Греба, Виктория Фотиева, Анастасия Ставицкая, Кристина Лукина, Мария Мулик.

Чемпионат Европы состоится с 1 по 3 мая в Минске (Беларусь).

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