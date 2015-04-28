Чемпионка мира Ризатдинова станет лидером сборной Украины на чемпионате Европы по художественной гимнастике
11:49, 28 апреля 2015Спорт
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Тренерский совет Федерации гимнастики Украины определил состав команды для участия в чемпионате Европы-2015.
Анна Ризатдинова поборется за награды европейского первенства / noc-ukr.org
Украинская заявка насчитывает 9 спортсменок, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Лидером команды является чемпионка мира-2013, призер прошлогодних чемпионата мира и Европы Анна Ризатдинова. Вместе с ней на турнир заявлены Элеонора Романова, Виктория Мазур и Анастасия Мульмина.
В групповых упражнениях Украину будут представлять Анна Греба, Виктория Фотиева, Анастасия Ставицкая, Кристина Лукина, Мария Мулик.
Чемпионат Европы состоится с 1 по 3 мая в Минске (Беларусь).
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