"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Во Львове завершился центральный матч второго круга украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью - 0:0.

Матч киевлян и дончан, как всегда прошел в азартной эмоциональной борьбе, где обе команды имели шансы на успех. Но, на сей раз, ни одна из них не сумела поразить ворота соперника.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по кторой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, команды сохранили дистанция в 5 баллов в турнирной таблице УПЛ друг от друга. "Динамо" по-прежнему является единоличным лидером и главным претендентом на чемпионство в сезоне 2014/15.