"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в матче Премьер-лиги
21:24, 26 апреля 2015Спорт
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Противостояние во Львове завершилось со счетом 0:0.
"Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя / dynamo.kiev.ua
Во Львове завершился центральный матч второго круга украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо" и сыграл вничью - 0:0.
Матч киевлян и дончан, как всегда прошел в азартной эмоциональной борьбе, где обе команды имели шансы на успех. Но, на сей раз, ни одна из них не сумела поразить ворота соперника.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по кторой можно проследить за ходом событий.
Таким образом, команды сохранили дистанция в 5 баллов в турнирной таблице УПЛ друг от друга. "Динамо" по-прежнему является единоличным лидером и главным претендентом на чемпионство в сезоне 2014/15.
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