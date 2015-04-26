Мужская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с Китаем и сохранила лидерство на ЧМ
Матч лидеров чемпионата мира завершился вничью - 2:2.
В Цахкадзоре (Армения) завершился матч 7-го тура мужского командного Чемпионата мира по шахматам, в котором сборная Украины встречалась с командой Китая и сыграла вничью - 2:2.
В этом матче встречались лидеры мирового первенства, оспаривающие 1-е место в итоговой турнирной таблице.
В четырех партиях матча было зафиксировано сразу две результативные партии. Василий Иванчук белыми обыграл Янги Ю, а Павел Эльянов, в свою очередь, черными уступил Хиангжи Бу. Партии Александр Моисеенко - Йи Вэй и Лирен Динг - Руслан Пономарев завершились вничью.
Таким образом, у обоих команд стало по 11 командных очков в турнирной таблице, но украинцы опережают соперника на 0,5 балла по личным показателям - 17,5 балла, против 17.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня женская сборная Украины на аналогичном турнире в Чэнду (Китай) также сыграла вничью с командой Китая - 2:2 .
Мужской и женский командные ЧМ проходят в Армении и Китае с 18 по 29 апреля.