Женская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с командой Китая на ЧМ

В Чэнду (Китай) завершился матч 7-го тура женского командного чемпионата мира по шахматам, в котором сборная Украины встречалась с командой Китая и сыграла вничью - 2:2.

В этом матче были сразу две результативные пары.

В противостоянии Марии Музычук и Жонги Тан новоиспеченная чемпионка мира в личном зачете Музычук, игравшая белыми фигурами, вынудила соперницу сдаться на 66-м ходу. А в партии Тинджи Лей - Анна Ушенина, игравшая черными наша шахматистка признала свое поражение уже на 41-м ходу.

В партиях Веньюн Жу - Анна Музычук и Наталья Жукова - Иксин Динг были зафиксированы ничьи.

Таким образом, сборная Украины после 7 туров имеет на своем счету 3 победы при 2 ничьих и 2 поражениях - 8 командных очков, 15 личных.

Украинки не смогли обогнать сборную Китая в очной борьбе за 3-4-е места в турнирной таблице.

Чемпионат мира в Чэнду (Китай) проходит с 18 по 29 апреля. По регламенту соревнований 10 лучших команд мира проводят турнир в один круг - по 9 матчей.

Сборная Украины на этом турнире выступает в роли действующего чемпиона мира, отстаивая титул, завоеванный в 2013-м году.