Женская сборная Украины по шахматам сыграла вничью с командой Китая на ЧМ
Матч завершился со счетом 2:2.
В Чэнду (Китай) завершился матч 7-го тура женского командного чемпионата мира по шахматам, в котором сборная Украины встречалась с командой Китая и сыграла вничью - 2:2.
В этом матче были сразу две результативные пары.
В противостоянии Марии Музычук и Жонги Тан новоиспеченная чемпионка мира в личном зачете Музычук, игравшая белыми фигурами, вынудила соперницу сдаться на 66-м ходу. А в партии Тинджи Лей - Анна Ушенина, игравшая черными наша шахматистка признала свое поражение уже на 41-м ходу.
В партиях Веньюн Жу - Анна Музычук и Наталья Жукова - Иксин Динг были зафиксированы ничьи.
Таким образом, сборная Украины после 7 туров имеет на своем счету 3 победы при 2 ничьих и 2 поражениях - 8 командных очков, 15 личных.
Украинки не смогли обогнать сборную Китая в очной борьбе за 3-4-е места в турнирной таблице.
Чемпионат мира в Чэнду (Китай) проходит с 18 по 29 апреля. По регламенту соревнований 10 лучших команд мира проводят турнир в один круг - по 9 матчей.
Сборная Украины на этом турнире выступает в роли действующего чемпиона мира, отстаивая титул, завоеванный в 2013-м году.