Мужская сборная Украины по шахматам обыграла Кубу и сохранила лидерство на ЧМ

В Цахкадзоре (Армения) завершился матч 6-го тура мужского командного Чемпионата мира по шахматам, в котором сборная Украины встречалась с командой Кубы и выиграла со счетом 2,5:1,5 очка.

Решающей в этом матче оказалась партия с участием Юрия Криворучко.

Матч с кубинцами проходил преимущественно в равной борьбе, где три партии завершились вничью. Так сыграли Руслан Пономарев - Лейнер Перес Домингес, Василий Иванчук - Лазаро Брузон Батиста и Павел Эльянов - Юньески Квесада Перес.

Решающей оказалась партия, в которой Юрий Криворучко, играя черными, на 46-м ходу вынудил сдаться Юри Гонсалеса Видаля. Примечательно, что Криворучко второй раз в аналогичной ситуации приносит победу сборной Украины со счетом 2,5:1,5 очка.

В матче, между командами Китая и Израиля, занимающими 2-е и 3-е места, счет 2,5:1,5 в пользу шахматистов Китая.

Таким образом, после 6-го тура сборные Украины и Китая оторвались от ближайших преследователей на 3 командных балла. У украинцев 5 побед при 1 поражении, 10 командных очков, 15,5 личных, у Китая - 4 победы при 2 ничьих - 10 командных очков, 15 личных. У сборных Израиля и Кубы - по 7 командных очков, России - 6.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня женская сборная Украины на аналогичном турнире в Чэнду (Китай) выиграла у команды Армении - 2,5:1,5 очка.

Мужской и женский командные ЧМ проходят в Армении и Китае с 18 по 29 апреля.