«Днепр» вышел в финал чемпионата Украины по баскетболу

Днепропетровский БК "Днепр" вышел в финал плей-офф баскетбольной Суперлиги, одолев в пятом решающем матче серии киевский "Будівельник" со счетом 76:75.

Игра проходила с большими перепадами, каждая из команд по очереди выигрывали четверти. Если первая 10-минутка завершилась вничью - 18:18, то во втором полное преимущество имели днепропетровцы - 16:28. Киевляне отыгрались после большого перерыва, выиграв 3-ю четверть со счетом 22:10. А в заключительной 10-минутке все решил последний бросок "Днепра" - 19:20.

Наиболее результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Сизов, на счету которого 19 очков.

Таким образом, именно днепряне впервые в своей истории сразятся за золотые медали с «Химиком» (Южный), а столичный коллектив сыграет в серии за 3-е место в дерби с «Киевом».