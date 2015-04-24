"Днепр" сыграет в полуфинале Лиги Европы с "Наполи"

Ответный матч днепропетровцы проведут на своем поле, сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно регламенту, посева на этом этапе не было, все команды были в одной корзине, а представители одной национальной Ассоциации могли встретиться между собой. Команда, шар с названием которой был вытянут первым, является хозяином первой игры, а второй - ответной игры.

В результате жеребьевки сформировались пары: "Наполи" - "Днепр", "Севилья" - "Фиорентина".

Матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 мая.

Как сообщал УНИАН, в 1/4 финала ЛЕ "Днепр" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Брюгге" (0:0, 1:0) и впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового соревнования.