"Днепр" сыграет в полуфинале Лиги Европы с "Наполи"
13:13, 24 апреля 2015Спорт
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В Ньоне (Швейцария) в штаб квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы, по результатам которой днепропетровский "Днепр" получил в соперники итальянский "Наполи".
"Днепр" впервые вышел в полуфинал еврокубка / uefa.com
Ответный матч днепропетровцы проведут на своем поле, сообщает официальный сайт УЕФА.
Согласно регламенту, посева на этом этапе не было, все команды были в одной корзине, а представители одной национальной Ассоциации могли встретиться между собой. Команда, шар с названием которой был вытянут первым, является хозяином первой игры, а второй - ответной игры.
В результате жеребьевки сформировались пары: "Наполи" - "Днепр", "Севилья" - "Фиорентина".
Матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 мая.
Как сообщал УНИАН, в 1/4 финала ЛЕ "Днепр" по сумме двух матчей обыграл бельгийский "Брюгге" (0:0, 1:0) и впервые в своей истории вышел в полуфинал еврокубкового соревнования.
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