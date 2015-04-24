Тренер "Днепра" Маркевич горд за своих игроков после матча с "Брюгге"

Главный тренер днепропетровского "Днепра" на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу своей команды в игре Лиги Европы с бельгийским "Брюгге" (1:0) и выход в полуфинал еврокубка.

"Конечно, выйти в полуфинал Лиги Европы – это очень почетно, - отметил Маркевич. - Поздравляю команду, в первую очередь игроков, которые добыли этот результат. Горд за игроков, они показали характер и сегодня, и на протяжении всех тех матчей в Лиге Европы, которые мы провели. Я им благодарен за это".

Комментируя ход игры, тренер отметил: "Мы, к сожалению, играем ограниченным количеством игроков в Лиге Европы. В чемпионате мы можем рассчитывать на Папу, Чигринского или Ксенза, а здесь все не так. Было непросто сегодня. Но мы сознательно шли на такую игру. Мы хорошо изучили Брюгге. Это дисциплинированная команда, которая использует ошибки соперника, они не просто так не проигрывали в этом сезоне Лиги Европы. Мы терпели и в Брюгге, и сегодня. Нашли свой момент и добились победы, это было непросто".

Касательно психологической готовности игроков, Маркевич заявил: "Ничего особенного я не говорил. Игроки сами понимают, что уверенность в своих силах может принести успех. Я им просто это иногда напоминаю. У нас нормальная рабочая обстановка, все настроены на результат".

А на вопрос о предпочтениях при жеребьевке полуфинала отметил: "Кто попадет, тот попадет. Все команды сильные. Все, наверное, хотят, чтобы мы им попали. Но мы поборемся".

Как сообщал УНИАН, "Днепр" выиграл матч 1/4 финала Лиги Европы у бельгийского "Брюгге" (1:0) и, победив по сумме двух игр (первый матч - 0:0) пробился в полуфинал Лиги Европы. Своего соперника на этой стадии соревнований команд узнает в пятницу, по результатам жеребьевки которая состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.