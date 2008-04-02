Шева не сыграет на стадионе, где показал лучшую игру в ЛЧ

Сегодня пройдут еще два четвертьфинала Лиги Чемпионов. В Лондоне в английском дерби встретятся "Арсенал" и "Ливерпуль", а в Стамбуле "Фенербахче" примет "Челси".

Вчера на пресс-конференции Аврама Гранта турецких журналистов больше всего интересовал один вопрос - почему "Челси" прилетел без Шевченко.

Украинец, который неделю назад в матче сборной поразил ворота сербов, из-за болей в спине остался в Лондоне вместе с травмированным кипером Чехом.

Услышав это, турецкие фаны наверняка вздохнули с облегчением. Им то не помнить, как в ноябре 2005-го на стадионе "Шукру Саракоглу" еще миланист Шева забил 4 мяча, став первым игроком в ЛЧ, которому удался покер на выезде.

"Мы определенно должны обыграть "Челси" дома", - заявил наставник турков Зико. А фаны "Фенербахче" посредством видеороликов в интернете пригрозили болельщикам "аристократов", что живыми они из Стамбула не уедут. Не удивительно, что вместо 2,5 тысяч фанов "Челси", которым забронировали места на стадионе, в Турцию прилетела тысяча.

Другой украинец - Воронин - хотя бы значится в заявке "Ливерпуля" на матч с "Арсеналом". Хотя, по всему видно, тренер мерсисайдцев Бенитес делает ставку не на него, а на испанца Торреса: "Он уже забил 28 голов в сезоне. Ребята уверены, что если обеспечат его передачами, он непременно забьет и в Лондоне". Возможно, удачная игра "красных" сблизит рассорившихся совладельцев клуба американцев Хикса и Джиллетта, которые на трибунах "Эмирейтс" будут сидеть порознь. Но уж кто-кто не намерен их "мирить", так это наставник "канониров" Венгер. "Нас ждут три подряд матча с "Ливерпулем", которые решат судьбу этого сезона для "Арсенала". Это наивысший вызов для меня за 11 лет в команде. Мне тяжело будет закончить карьеру, не выиграв ЛЧ".

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