Женская сборная Украины по шахматам проиграла команде Грузии в матче чемпионата мира

Решающей в этом матче стала партия, в которой уступила Анна Музычук, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч с грузинскими шахматистками оказался весьма упорным и, в основном, проходил в равной борьбе. Вничью завершили свои партии Мария Музычук - Лейла Джавахишвили, Нино Бациашвили - Анна Ушенина и Наталья Жукова - Саломэ Мелия.

Из четырёх партий дольше всех длилась встреча Белы Хотенашвили и Анны Музычук. И именно в ней, проходившей на первой доске, решилась судьба матча. Украинка, игравшая черными фигурами, вынуждена была признать поражение на 46-м ходу, когда положение на доске было критическим. К тому же, Музычук находилась в цейтноте. Часы украинки показывали 5 минут 29 секунд на обдумывание, в то время, как у грузинки оставалось 25 минут.

Таким образом, после 5 матчей на счету сборной Украины 2 победы, 2 поражения и 1 ничья - 5 командных и 10,5 личных очков.

Чемпионат мира в Чэнду (Китай) проходит с 18 по 29 апреля. По регламенту соревнований 10 лучших команд мира проведут турнир в один круг - по 9 матчей.

Сборная Украины на этом турнире выступает в роли действующего чемпиона мира, отстаивая титул, завоеванный в 2013-м году.