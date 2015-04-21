Матч Лиги Европы "Динамо" - "Фиорентина" рассудит мультимиллионер из Швеции

На игре между итальянской «Фиорентиной» и киевским «Динамо», которая состоится во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», будет работать бригада арбитров во главе с 41-летним Йонасом Эрикссоном из Швеции, сообщает пресс-служба "Динамо".

Эрикссон является владельцем телевизионной компании у себя на родине и является мультимиллионером. Его судейская карьера началась в 1994 году, на матчах высшей лиги Швеции работает на протяжении последних 15-ти лет, а арбитром ФИФА является с 2002-го года. В послужном списке Эрикссона в том числе матч за Суперкубок УЕФА 2013 года («Бавария» – «Челси» – 2:2), а также поединки Евро-2012 и чемпионата мира 2014 года.

Однажды швед уже встречался с киевским «Динамо». Было это четыре года назад, и также на четвертьфинальной стадии Лиги Европы УЕФА. В ответном матче «Динамо» не смогло переиграть португальскую «Брагу» на выезде (0:0), и, учитывая результативную ничью в Киеве (1:1), не прошло в полуфинал турнира. Любопытно, что матч "Динамо" - "Фиорентина" также завершился со счетом 1:1.

Помогать своему соотечественнику будут ассистенты Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк. За воротами расположатся дополнительные ассистенты Стефан Юханнессон и Маркус Стрембергсон. Резервный арбитр – Мехмет Кулум.

Матч «Фиорентина» (Флоренция, Италия) – «Динамо» (Киев, Украина) состоится в четверг, 23 апреля. Начало – в 22.05.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.