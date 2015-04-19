Сборная Украины по хоккею проиграла первый матч ЧМ Казахстану

В Кракове (Польша) завершился матч 1-го тура Чемпионата мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А, в котором сборная Украины играла с командой Казахстана и проиграла со счетом 2:5.

Судьба матча была решена уже в первом периоде.

Хоккеисты сборной Казахстана, которыми руководит экс-тренер украинской команды Андрей Назаров, уже в начале матча завладели инициативой и достаточно быстро воплотили ее в преимущество в счете. На 8-й минуте Кевин Далманн открыл счет, а на 15-й Леонид Митальников точным броском завершил комбинацию с участием Вадима Краснослободцева и Евгения Рымарева.

Во втором периоде Краснослободцев довел счет до крупного. Ему ассистировали Рымарев и Алексей Литвиненко. И только заключительную 20-минутку украинцы сумели свести вничью. На голы Константина Руденко и Рымарева, точными бросками ответили украинцы Дмитрий Нименко (ассистенты - Сергей Варламов и Игорь Кугут) и Андрей Михнов (Артем Гниденко и Роман Благой).

Таким образом, украинцы проиграли первый из пяти матчей на турнире.

Согласно регламенту соревнований, 6 команд проводят групповой турнир в 5 туров. Две лучшие команды по итогам соревнований попадают в Элитный дивизион - компанию 16 сильнейших команд мира, а худшая - опускается в третий по значимости Дивизион 1В.

Чемпионат мира в Кракове (Польша) проходит с 19 по 25 апреля.