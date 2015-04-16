Российские хоккеисты вышли на матч Евротура в форме СССР
21:44, 16 апреля 2015Спорт
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Сборная России по хоккею провела первый период матча Евротура с командой Финляндии в красных ретросвитерах с надписью СССР на груди. Трансляцию поединка вел телеканал «Россия 2».
Кадр: телеканал «Россия 2»
В перерыве российская команда сменила ретроформу на привычную с двуглавым орлом, сообщает Lenta.ru.
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Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Первую шайбу на 26-й минуте забросил Томми Хухтала, вторую на 59-й — Сами Леписте, третью за 15 секунд до финальной сирены в пустые ворота отправил Петри Контиола.
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