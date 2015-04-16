Лига Европы, 1/4 финала, "Брюгге" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Это будет первая игра в рамках 1/4 финала турнира.

Команды ранее однажды встречались в еврокубках. В 2004-м году в матче группового этапа Кубка УЕФА "Днепр" под руководством Евгения Кучеревского отыгрался со счета 1:2 в матче в Днепропетровске и победил - 3:2. Это единственная встреча "Днепра" с бельгийскими клубами. Украинцы тогда финишировали на 1-м месте в группе, а команда Тронда Солльеда выбыла из дальнейшей борьбы в турнире.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы "Брюгге" не потерпел ни одного поражения. В то же время, "Днепр", потерпевший 3 поражения только на групповом этапе, тем не менее, впервые добрался до 1/4 финала турнира. Лучшее еврокубковое достижение в истории клуба - участие в четвертьфиналах Кубка европейских чемпионов в сезонах 1984/85 и 1989/90.

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич в канун первого матча отмечает: "Я хорошо изучил "Брюгге". Команда не дает сопернику спокойно играть. Сама сохраняет компактность, хороша в обороне, стремясь постоянно действовать на опережение, в то же время отлично действует на атаку. Она не просто так не проиграла ни одной встречи в Лиге Европы. Мы стратегию не меняем. Стараемся играть одинаково, что дома, что на выезде, исходя из того, какие футболисты есть в нашем распоряжении. Большой разницы, где начинать - дома или на выезде, я не вижу. Постараемся пройти дальше, это однозначно. Никто не ставил на то, что мы будем в четвертьфинале. Мы себя ведем скромно. Думаю, определяющим в первую очередь будет настрой команды, ее самоотдача. Но это будет только первый раунд, а все решится в ответной игре в Киеве".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом первой игры является "Брюгге", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,87 к 1. В то же время ставка на ничью оценивается в 3,26 к 1, а на победу "Днепра" - 4,03 к 1.

Стартовые составы команд:

Брюгге: 1. Райан, 2. Де Фаув, 28. де Бок, 44. Мехеле, 3. Симонс, 5. Сильва, 7. Васкес, 8. Рафаэлов, 25. Вормер, 22. Искьердо, 58. Уларе

Запасные: Де Суттер, 33. Куйович, 43. Коопман, 45. Диркс, 53. ван ден Бейс, 54. Либбрехт, 57. Ройтен

Днепр: 71. Бойко, 6. Лео Матос, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка

Запасные: 16. Лаштувка, 2. Влад, 39. Сваток, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 97. Близниченко, 11. Селезнев