”Динамо” (Киев) - обладатель Супер-кубка Украины

В Одессе на стадионе Черноморец состоялся матч на Супер-кубок Украины между клубами "Динамо" Киев и "Шахтер" Донецк.

Киевляне победили со счетом 2-0. На 10 минуте год забил Маркович, а на 87 - Милевский. Игрок "Динамо" Родолфо на 60-ой минуте не реализовал пенальти.

Из игроков сборной Украины, которые играли на чемпионате мира в Германии, в составе "Динамо" играли Шовковский, Ребров, Ротань и Милевский. А в составе "Шахтера" с мундиального состава Украины на поле был лишь Тимощук.

ВВС