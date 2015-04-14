УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Европы с участием украинских команд

Об этом сообщают официальные сайты ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Днепр" (Днепропетровск).

Польский арбитр Шимон Марчиняк из Плоцка назначен судейским комитетом УЕФА в качестве главного рефери первого четвертьфинального поединка Лиги Европы между киевским «Динамо» и итальянской «Фиорентиной». Его помощника станут лайнсмены Павел Сокольницки и Томаш Листкевич, дополнительные судьи Павел Рачковски и Томаш Мусял, четвертый арбитр Радослав Сейка (все Польша). Делегат УЕФА – Айнар Леппянен (Эстония). Наблюдатель арбитража – Ойген Шригель (Германия).

В свою очередь, арбитром первого матча Лиги Европы УЕФА между «Днепром» и бельгийским «Брюгге» назначен словенец Дамир Скомина. Ассистентами арбитра на матче в Бельгии будут Юре Прапротник и Роберт Вукан, дополнительными ассистентами — Матей Юг и Славко Винчич. Четвертый арбитр — Андраж Ковачич (все - Словения). Делегатом УЕФА на матче будет работать испанец Эдуард Дервишай, судейским наблюдателем — француз Бертран Лайек.

Как сообщал УНИАН, матчи Лиги Европы "Динамо" - "Фиорентина" и "Брюгге" - "Днепр" состоятся 16 апреля в Киеве и Брюгге, соответственно. Ответные и решающие матчи за выход в полуфинал состоятся ровно через неделю, 23 апреля.