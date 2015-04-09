«Украинские атаманы» и «Алжирские пустынные ястребы» объявили составы команд на матч WSB

Участники 12-го тура групповых соревнований Всемирной серии бокса (WSB) команды «Украинские атаманы» и «Алжирские пустынные ястребы» объявили составы на матчевую встречу и прошли официальную процедуру взвешивания.

Все спортсмены уложились в весовой лимит и получили разрешение выйти на ринг, сообщает пресс-служба "атаманов". Таким образом, в ближайшем поединке в ринге сойдутся: Весовая категория 52 кг. Азат Усеналиев «Украинские атаманы» - Абдельхаким Ельбарка «Пустынные ястребы» Весовая категория 60 кг. Виктор Славинский «Украинские атаманы» - Реда Бенбазиз «Пустынные ястребы» Весовая категория 69 кг. Олег Зубенко «Украинские атаманы» - Зоир Кидачи «Пустынные ястребы» Весовая категория 81 кг. Александр Хижняк «Украинские атаманы» - Набил Кассель «Пустынные ястребы» Весовая категория +91 кг. Игорь Шевадзуцкий «Украинские атаманы» - Хамза Бегуирни «Пустынные ястребы» Матчевая встречи между «Украинскими атаманами» и «Алжирскими пустынными ястребами» состоится 10 апреля в столичном Дворце спорта. УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча, которая начнется в 21.30.

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