Кубок Украины, 1/4 финала, "Днепр" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске на стадионе "Метеор" состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Днепр" примет одесский "Черноморец". Матч состоится на стадионе "Метеор", так как газон "Днепр-Арены" решено поберечь к предстоящим решающим матчам украинской Премьер-лиги.

Первая игра, состоявшаяся неделю назад на нейтральном поле в Киеве (из соображений безопастности) завершилась победой номинальных гостей из "Днепра" с разгромным счетом 0:4.

Таким образом, для выхода в следующий круг одесситам необходимо побеждать соперника в Днепропетровске с разницей в 4 и более мячей (1:5, 2:6 и т.д.). В случае повторения результата первой игры - 0:4 - будет назначено дополнительное время, а при необходимости серия пенальти. Любой другой результат, даже крупное поражение "Днепра" с разницей в 3 мяча, все равно позволит команде из Днепропетровска выйти в полуфинал Кубка Украины.

В нынешнем сезоне команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Если "Днепр", как и ранее, ведет борьбу за медали, находясь в тройке сильнейших, то "Черноморец", испытывающий серьезные финансовые проблемы, и лишившийся в зимнее межсезонья главного тренера и ряда ключевых игроков, находится на 11-м месте, отстает от "Днепра" на 23 балла и уже давно утратил всяческие шансы на борьбу за места в 5-е сильнейших и попадание в еврокубки.

На котировках букмекерских контор в этой игре фаворитом также является "Днепр", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,21 к 1. На ничью ставки принимаются из расчета - 5,58 к 1, а на победу "Черноморца" - 12,12 к 1.

Стартовые составы команд:

Днепр: 16. Лаштувка, 2. Влад, 14. Чеберячко, 15. Чигринский, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 28. Шахов, 9. Калинич, 97. Близниченко, 27. Васильев

Запасные: 77. Шелихов, 39. Сваток, 90. Мигунов, 17. Баланюк, 26. Вакулко, 31. Козловский, 47. Горбунов

Черноморец: 44. Паст, 11. Смирнов, 15. Гадрани, 25. Мартыненко, 33. Слинкин, 24. Гречишкин, 2. Олейник Я., 4. Путраш, 10. Кича, 14. Мурашов, 99. Яворский В.

Запасные: 13. Мартыщук, 88. Луценко О., 16. Филимонов, 32. Петько, 94. Данченко О., 9. Диденко, 27. Балашов