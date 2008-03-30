Матч Ювентуса и Пармы перенесен из-за смерти болельщика (уточненная)
16:31, 30 марта 2008Спорт
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Руководство клубов выразило соболезнования
Матч Ювентуса и Пармы перенесен в связи с трагической гибелью 28-тилетнего болельщика Пармы.
Согласно последним новостям, вблизи Турина около станции техобслуживания столкнулись автобус с фанами Пармы и 9-тиместный фургон с тифози Юве. В результате столкновения погиб один из болельщиков. На место трагедии тут же прибыл вертолет с медиками, но пострадавшему помочь так и не смогли.
Руководители Ювентуса и Пармы тут же решили перенести игру на неопределенный срок и выразили соболезнования и поддержку родным погибшего.
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