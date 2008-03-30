Матч Ювентуса и Пармы перенесен из-за смерти болельщика (уточненная)

Матч Ювентуса и Пармы перенесен в связи с трагической гибелью 28-тилетнего болельщика Пармы.

Согласно последним новостям, вблизи Турина около станции техобслуживания столкнулись автобус с фанами Пармы и 9-тиместный фургон с тифози Юве. В результате столкновения погиб один из болельщиков. На место трагедии тут же прибыл вертолет с медиками, но пострадавшему помочь так и не смогли.

Руководители Ювентуса и Пармы тут же решили перенести игру на неопределенный срок и выразили соболезнования и поддержку родным погибшего.

Football.ua