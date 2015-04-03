Сборная Украины занимает 8-е место в медальном зачете Сурдлимпиады

Все свои награды украинцы завоевали в лыжном спорте, сообщает официальный сайт Сурдлимпиады-2015.

Накануне 7-ю награду в копилку сборной Украины принес дуэт в мужском командном спринте. Владимир Пышняк и Андрей Андриишин преодолели дистанцию в 5 кругов по 1500 метров за 22 минуты 58,7 секунды, отстав от победителей - команды России - на 20,8 секунды. Третье место на счету сборной Китая.

Таким образом, на данный момент у украинцев 7 наград - 0-4-3 и 8-е место.

Лидируют в общем зачете сборные команды России (7-3-5), Чехии (4-1-0) и США (3-1-1).

По общему количеству наград лидерами являются команды России (15), Украины и Австрии (по 7).

Как сообщал УНИАН, XVIII зимняя Сурдлимпиада проходит в Ханты-Мансийске и Магнитогорске (Россия) с 28 марта по 5 апреля.