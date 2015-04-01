"Днепр" разгромил "Черноморец" в первом матче 1/4 финала Кубка Украины (видео)

В Киеве завершился первый матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором номинальные хозяева из одесского "Черноморца" принимали днепропетровский "Днепр" и проиграли со счетом 0:4.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Игра проходила на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, так как ГУ МВД Одесской области запретило проводить футбольные матчи в Одессе из-за невозможности обеспечить безопасность зрителей и участников массового мероприятия.

В самой игре номинальные гости сразу же захватили инициативу и имели немало шансов открыть счет еще в первом тайме, но так и не сумели ими воспользоваться.

А после перерыва судьба игры была решена в течении пяти минут. На 51-й счет открыл Руслан Ротань. Первый удар игрока "Днепра" из-за пределов штрафной пришелся в штангу, но повторным Ротань отправил мяч в сетку. При этом, не обошлось в голевом эпизоде без ошибки вратаря одесситов Евгения Паста. А спустя 5 минут, на 56-й, пенальти реализовал Евгений Селезнев. Игрок реализовал 11-метровый, назначенный за нарушение правил защитником "Черноморца" Йованом Крнетой именно на Селезневе.

В дальнейшем днепропетровцы продолжали атаковать и под конец матча забили еще два гола. На 86-й минуте дубль оформил Селезнев. В контратаке после отличной передачи Ротаня Селезнев по центру вышел один на один с голкипером и точно пробил в нижний угол ворот. А в добавленное арбитром время, на 92-й минуте игры, Роман Безус в своем стиле по центру пронес мяч к линии штрафной и точно пробил в нижний угол - 4:0.

Ответный матч в паре "Черноморец" - "Днепр" состоится 8 апреля в Днепропетровске.