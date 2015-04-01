Украинец Долгополов уступил сильнейшему теннисисту мира в 1/8 финала турнира в Майами (видео)

В матче четвертого раунда киевлянин уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу: 7-6 (3) 5-7 0-6, сообщает Теннисный портал Украины.

Поединок продолжался 1 час 58 минут.

На счету Долгополова 1 эйс и 4 двойные ошибки. Его соперник подал 10 подач навылет и сделал 2 двойные ошибки.

Во второй партии украинец вел с брейком и имел шансы на победу в матче, но затем проиграл гейм на своей подаче и позволил оппоненту сравнять счет, а потом и выиграть второй сет, а впоследствии матч в целом.

Как сообщал УНИАН, Miami Open-2015 проходит с 24 марта по 5 апреля.

Турниры серии "Мастерс" являются вторыми по значимости после четырех чемпионатов серии "Большого шлема".