Украинец Долгополов уступил сильнейшему теннисисту мира в 1/8 финала турнира в Майами (видео)
12:58, 01 апреля 2015Спорт
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Украинский теннисист Александр Долгополов завершил свои выступления на турнире серии "Мастерс" в Майями.
Александр Долгополов на проятжении двух сетов на равных бился с лучшим теннисистом мира / Reuters
В матче четвертого раунда киевлянин уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу: 7-6 (3) 5-7 0-6, сообщает Теннисный портал Украины.
Поединок продолжался 1 час 58 минут.
На счету Долгополова 1 эйс и 4 двойные ошибки. Его соперник подал 10 подач навылет и сделал 2 двойные ошибки.
Во второй партии украинец вел с брейком и имел шансы на победу в матче, но затем проиграл гейм на своей подаче и позволил оппоненту сравнять счет, а потом и выиграть второй сет, а впоследствии матч в целом.
Как сообщал УНИАН, Miami Open-2015 проходит с 24 марта по 5 апреля.
Турниры серии "Мастерс" являются вторыми по значимости после четырех чемпионатов серии "Большого шлема".
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