Фоменко: Наверное, Богу так угодно, что у нас отсутствует реализация

В частности, тренер посетовал на низкую реализацию моментов, сообщает пресс-служба ФФУ.

"Какие могут быть впечатления, когда в очередной раз мы создаем много голевых моментов почти с нулевой реализацией, а затем пропускаем необязательный мяч?, - заметил Фоменко. - Футболисты оставили много эмоций в предыдущей игре с Испанией, поэтому нам нужно было время, чтобы их восстановить. К сожалению, у нас не получилось этого сделать".

На вопрос, как команда будет готовиться к матчу квалификации Евро-2016 с командой Люксембурга, Фоменко ответил: "В связи с предстоящей игрой с Люксембургом мы просили Премьер-лигу перенести туры чемпионата Украины. Чемпионат закончится, и игрокам было бы сложно готовиться две недели без официальных матчей. Футболисты были бы мыслями в отпуске. А так, еще в течение недели футболисты будут задействованы в матчах чемпионата и Кубка, так что придет время - будем готовиться"

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Украина - Латвия завершился вничью со счетом 1:1.