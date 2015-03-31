У Лэня диагностирован перелом носа после матча "Финикса" с "Портлендом"

В начале четвертой четверти Лэнь покинул площадку с подозрением на перелом носа, которое впоследствии подтвердилось после рентгена, сообщает официальный сайт лиги.

Таким образом, игрок может пропустить несколько матчей в концовке регулярного чемпионата. Учитывая, что до конца сезона команде осталось провести 7 матчей, а шансы на попадание в плей-офф у нее минимальные, украинец может больше вообще не выйти на площадку в сезоне 2014/15.

21-летний баскетболист в нынешнем сезоне уже пропускал несколько матчей своей команды из-за травмы лодыжки. На сегодняшний момент на счету Лэня 69 матчей за «Финикс».

Матч "Портленд" - "Финикс" завершился убедительной победой хозяев с преимуществом в 23 очка - 109:86. Это поражение еще более усугубило положение "Финикса" в борьбе за 8-е место в итоговой турнирной таблице Западной конференции и попадание в плей-офф. На данный момент, у "Санс" 38 побед при 37 поражениях (10-е место), в то время, как у идущей на 8-м месте "Оклахомы" эта показатели составляют 42/32.

Лэнь, до полученной травмы, провел на площадке 25 минут, за которые набрал 6 очков (3/8 с игры), 4 подбора (1 в нападении), 1 передачу и получил 1 персональный фол.