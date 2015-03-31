В финальной серии чемпионата Украины по хоккею сойдутся киевский АТЕК и "Кременчук"

В первом поединке столичный «АТЭК» на своем льду будет принимать хоккейный клуб «Кременчуг», сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

«АТЕК» - единственная команда среди участников чемпионата, которая поднималась на пьедестал почета. Причем делали это игроки команды шесть раз. Но участвовать в финальной серии столичному коллективу так и не приходилось. Чемпионом 2007 года «АТЕК» стал по результатам регулярного чемпионата (плей-офф тогда не предполагался), а в 1995 году команда завоевала вторую позицию в финальной «пульке», которая тоже играла по круговой системе.

У «Кременчуга» нет и такого опыта. Команда до нынешнего сезона выступала только на юниорском и молодежном уровне. Впрочем именно коллективу с Полтавщины специалисты отдают предпочтение перед финальным противостоянием. Но «АТЕК» проходным коллективом для команды Дмитрия Пидгурского точно не будет. По именам киевляне выглядят очень солидно. Плюс хорошую форму набрали Виталий Гаврилюк, который не играл в первых матчах чемпионата, Александр Бобкин и Георгий Кича.

Гости отчетного поединка не очень убедительно завершили первый этап, а полуфинальная серия плей-офф против «Витязя» оставила очень много вопросов. В плюс команде Дмитрия Пидгурского пойдет отсутствие в составе «АТЭКа» Владислава Курского, дисциплинарный штраф которого в матче против «Дженералз» в полуфинальной серии плей-офф не позволит нападающему сыграть в первом поединке финальной серии. Зато лидер атак «Кременчуга» Владимир Чердак набрал очень приличную форму.

Первый матч финальной серии чемпионата Украины сезона 2014/15 состоится в спорткомплексе «АТЕК» (г. Киев, ул. Чистяковская, 20). Начало матча в 18:40.