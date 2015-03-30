Дзюдоистка Туркс завоевала бронзу Гран-при на турнире в Турции

Из 11 спортсменов, представлявших Украину, весомого результата на татами удалось добиться только Туркс, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины.

В весовой категории 78 кг. дзюдоистка из Горловки потерпела одно поражение в основной сетке соревнований, но в утешительном турнире выборола победу у кореянки Сол Киенг и закончила соревнования на 3-м месте.

Победу праздновала Мадлен Малонга (Франция), победившая в финале Натали Пауэлл (Великобритания). Бронзу вместе с Туркс добыла также Луиза Мальцанн (Германия).

В мужском турнире в шаге от “бронзы” остановился Яков Хамом (+100 кг). Он уступил своему сопернику из Венгрии и остался на 5-м месте.

В Гран-при в Самсуне приняли участие 491 дзюдоист из 67 стран мира.