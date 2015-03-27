УЕФА запретил вывешивать политические баннеры на матче Черногория - Россия
15:13, 27 марта 2015Спорт
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил болельщикам демонстрировать на матче отборочного цикла чемпионата Европы 2016 года между сборными Черногории и России атрибутику, каким-либо образом связанную с политической ситуацией.
Сербские фанаты на трибуне в Москве уже вывешивали флаги ДНР
Об этом заявил глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, сообщает ТАСС.
"Состоялось предматчевое совещание, на котором делегат матча сказал, что болельщикам категорически запрещено демонстрировать флаги ДНР и Сербии. Любые проявления, связанные с политикой, будут строжайше запрещены. Черногорская полиция, в свою очередь, пообещала, что досмотр при выходе на трибуны будет жестким", - сказал Шпрыгин.
Ранее стало известно, что поддержать сборную России на этот матч приедут 200 болельщиков из Сербии.
Матч отборочного цикла Евро-2016 Черногория - Россия состоится 27 марта в Подгорице.
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