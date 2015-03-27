УЕФА запретил вывешивать политические баннеры на матче Черногория - Россия

Об этом заявил глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, сообщает ТАСС.

"Состоялось предматчевое совещание, на котором делегат матча сказал, что болельщикам категорически запрещено демонстрировать флаги ДНР и Сербии. Любые проявления, связанные с политикой, будут строжайше запрещены. Черногорская полиция, в свою очередь, пообещала, что досмотр при выходе на трибуны будет жестким", - сказал Шпрыгин.

Ранее стало известно, что поддержать сборную России на этот матч приедут 200 болельщиков из Сербии.

Матч отборочного цикла Евро-2016 Черногория - Россия состоится 27 марта в Подгорице.